Энергия уходящей страны 3 Telegram-канал «Серпом По»

31.10.2021, 9:29

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У России нет ответа техническому прогрессу.

Интервью Патрушева-старшего, секретаря Совбеза России, интересны тем, что они представляют почти в откровенном виде мысли группы, руководящей Россией. Настоящего центра власти.

На этот раз Патрушев-старший изложил в интервью «Комсомольской правде» взгляды верхушки на бурно развивающуюся в мире альтернативную энергетику.

Страх лежит в основе этого подхода. Боязнь правящей группы потерять доходы от углеводородов, а затем и власть в стране. И, конечно, здесь же самоуспокоение – у альтернативной энергетики в мире много проблем.

Суть изложена вот в этих словах:

«Россия выступает за соблюдение национальных интересов при переходе на «зеленую» энергетику. Вместе с тем все чаще выявляются факты вмешательства Запада во внутренние дела стран, где под благовидным предлогом субсидирования развития «альтернативной» генерации навязывается тактика поведения этих государств в отношении стран-экспортеров углеводородов».

Против альтернативной энергетики Патрушев-старший выкатывает ядерные электростанции и радует российских граждан вот таким сообщением:

«Отработанное … ядерное топливо Россия хранит безопасно для окружающей среды на территории своей страны и готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии 21 века».

Айда к нам с ядерным отбросами со всего мира! Мы вам будем строить ядерные электростанции, а отходы от них, как это принято, складировать в России.

Все это очередные фантастические «хотелки». Никого они не убедят. Мир продолжит двигаться по пути солнечной, ветряной и прочей, безопасной, не связанной с ядерными отходами, энергетики. С решением тех проблем, которые есть.

Между прочим, это интервью Патрушева-старшего буквально кричит о главном – у страны нет хорошего ответа энергетическому прогрессу в мире, как и техническому прогрессу вообще.

Она может только цепляться за то, что создано предыдущими поколениями, выбей из-под ее ног эту «табуретку» - и все. Придет конец призрачному существованию иллюзорной системы, не нужной никому, кроме группы правящих семей и друзей.

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