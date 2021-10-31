Чем отличается «русский мир» от того, что делают в Украине 7 Кирилл Сазонов

31.10.2021, 9:48

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Российская пропаганда может разбиваться в лепешку, но факты говорят об обратном.

Люблю наглядные примеры того, как отличается "русский мир" от того, что делает Украина. Особенно в контексте того, что российская пропаганда не с 2014 года, а гораздо раньше очень мощные ресурсы бросала на продвижение тезиса, что Украина не состоялась и не может состояться, как отдельное независимое государство. В ход шли все аргументы, логику из-за ее неудобства российская пропаганда заперла в клетке и брала громкостью. Тут и Вторая мировая война шла в ход (освободили – как будто мало украинцев воевало и отдали жизни), и построенные в советское время предприятия (снова – как будто без участия Украины), и многое другое.

Общая идеология – только в статусе колонии у Украины есть шанс выжить, а сами мы обречены. Украинцы иногда спорили, но главный аргумент – факты. Собственно, если бы российская пропаганда не врала и наша страна действительно не могла жить самостоятельно – Кремлю не пришлось бы переходить к прямой агрессии. Достаточно было подождать. Но в Москве прекрасно видели реальную картину и понимали – без войны по доброй воле Украина в этот концлагерь не вернется.

Тем не менее миф про богатую и щедрую Россию прочно укоренился в некоторых не самых умных головах наших соотечественников. Это неизбежно при таком напоре пропаганды. И на Донбассе, и в Крыму в 2013-2014 годах хватало разговоров про то, что при Украине живут бедно, а вот придет Россия и наступят жирные времена. Ну, Донбасс "наелся" щедрот русского мира уже по полной программе. Безработица, смешные с украинской точки зрения зарплаты, дороговизна – вот и пробиваются правдами и неправдами жители оккупированных территорий за украинскими пенсиями.

И независимо от того, пенсионер ты или нет, волокут обратно сумки с украинскими продуктами – гораздо лучшего качества и доступными по цене, чем российские аналоги в ОРДЛО. Пропаганда не затыкается, но кошелек и вкусовые рецепторы говорят противоположное. Там и доказывать ничего не надо – все очевидно. А как обстоят дела в Крыму, которому по мнению многих "повезло больше", чем ОРДЛО?

Давайте сравним новости из Крыма с новостями из Херсонской области, которая отчасти стала альтернативой оккупированному полуострову? Тем паче из Крыма Кремль без фанатизма, но пытался сделать хоть какую-то витрину, чтобы показать, настолько лучше жить под РФ, чем в составе Украины. Итак, совсем рядом кусочек Украины и кусочек временно "русского мира". В следующем году в Херсонской области в ходе продолжения программы "Велике будівництво" будет построен ряд объектов, среди которых Урбан-парк, наподобие киевского, открытого на ВДНГ в этом году, Ледовая арена и многофункциональный спортивный комплекс, а также будут реконструированы детская и взрослая областные больницы. Кроме того, уже к Новому году будут завершены основные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона. Плюс дороги государственного значения в этом направлении уже сейчас активно ремонтируют и строят.

В Крыму… отжимают участки для застройки и переезда жителей российской глубинки (представляю, каково там, если так хотят переехать), закрывают пляжи под ведомственные объекты, сносят заповедники, усиливают военные базы. У нас строят спорткомплексы и ледовую арену – у них казармы. На фото — строительство взлетной полосы в аэропорту Херсона. Могу добавить еще фото с реконструкции трассы.

Российская пропаганда может разбиваться в лепешку, но факты… Тем, кто еще вчера в Крыму орал, что придет Россия и жизнь наладится, сегодня остается оценивать на вкус собственные локти. Потому что это Крым сейчас могу получить массу интересных инфраструктурных объектов для привлечения туристов. И реконструкцию аэропорта. В составе совсем не богатой, но делающей ставку на развитие Украины. Сейчас все это получает Херсонщина. А "русский мир" не может предложить ничего, кроме "камней с неба" и угроз показать всему миру ядерный пепел. Кстати, если бы в Крым не пришел "русский мир", то строить мост не было бы никакой нужды. Ну про воду и так всем очевидно. И какое государство демонстрирует неполную состоятельность?

Кирилл Сазонов, site.ua

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