Павел Маринич: Белорусы уверены, что Лукашенко проиграл и должен уйти 10 31.10.2021, 10:02

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Не поддавайтесь рассказам безумного деда.

Лидеры оппозиции, общественные деятели и звезды спорта призывают белорусов остаться дома с 1 ноября.

В интервью Charter97.org руководитель платформы «Zurb» и «Маланка-media» Павел Маринич выразил мнение, что забастовка может уберечь тысячи жизней белорусов:

– Ситуация в Беларуси довольно-таки серьезная и причина здесь не только в положение рабочих, а более глобальная. В Беларуси до сих пор не выполняются основные требования народа, не соблюдаются права человека и белорусские лидеры находятся за решеткой. Белорусы до сих пор уверены, что Лукашенко проиграл и должен уйти. Требования о честных и справедливых выборах – это одно из главных требований.

Самая, наверное, горячая тема сейчас, – это история с COVID-19. Позицию белорусских властей я расцениваю как геноцид народа.

– Как бы вы оценили сегодняшний протестный потенциал в Беларуси?

– Я думаю, что сегодняшний протестный потенциал не сдулся, он довольно-таки высокий. Однако связи с тем, что власть устроила геноцид народа, белорусы должны сегодня принять меры, чтобы спасти себя и близких от этой четвертой волны коронавируса. Сегодня основная цель в Беларуси – просто выжить.

– В прошлом году вы сказали, что у «Саши три процента нет шансов». Остается ли верным это утверждение и сейчас? Как забастовка может помочь белорусам достичь свободы?

– У «Саши три процента» как не было в 2020 году поддержки, так и нету сегодня. Этот преступный режим просто удерживает власть на штыках. Скоро, в декабре вступят в силу экономические санкции. Заводы сами встанут, потому что основные удары будут направлены на главные отрасли Беларуси, с которых Лукашенко черпает ресурс для поддержания своего силового блока.

– Эксперты отмечают, что отношения в последнее время между Лукашенко и Кремлем заискрило. В то же время Европа готовит 5-й пакет санкций, а законодатели США обсуждают ужесточение мер против диктатора. Как международная обстановка может помочь бастующим белорусам в давлении на режим?

– Вот эти санкции, которые вступают в силу, помогут с давлением на режим. Сегодня уже улетели самолеты в Казахстан, потому что бразильская авиакомпания отказалась их обслуживать. Я думаю, что придется распрощаться со всем современным авиапарком.

Точно также я не знаю, куда Лукашенко повезет и кому будет продавать свои калийные удобрения, кто будет покупать БелАЗы и продукцию МТЗ. Ему придется вынужденно отправить людей в неоплачиваемый отпуск. Я думаю, что это обострит ситуацию. Лучше сегодня уйти в забастовку ради того, чтобы уберечь себя и своих близких от этой заразы – коронавируса. Хотя бы сохранить свою жизнь для будущей Беларуси.

– Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал к забастовке с 1 ноября. Что бы вы сказали белорусам, которые планируют оставаться дома в этот день?

– Оставайтесь дома, сохраните себе жизнь и своим близким. Носите маски и не поддавайтесь на рассказы безумного деда о том, что ситуация с коронавирусом уже выровнялась и он победил ее трактором и овечкой. Сегодня это реально большая проблема.

Все мы знаем, что белорусские больницы переполнены, ему даже приходится перепрофилировать армейские части для выработки кислорода. Это говорит о том, что ситуация стала еще хуже, чем при первой волне коронавируса. Оставайтесь дома.

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