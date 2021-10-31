Правозащитники: В Германию через Беларусь теперь пытаются попасть и палестинские беженцы 31.10.2021, 10:29

3,600

За поездку они платят по $6000.

Правозащитники из Action Group For Palestinians of Syria заявили, что 17 октября группа молодых людей из лагеря палестинских беженцев Аль-Найраб в сирийской провинции Алеппо приехала в Беларусь. По сообщению организации, мигранты намерены добраться до Германии через белорусско-польскую границу и просить там убежище.

При этом в организации добавляют, что маршрут в Германию обходится мигрантам до шести тысяч долларов США, три тысячи из которых идут на поездку в Беларусь.

В организации добавляют, что число молодых палестинцев, которые мигрируют из лагерей беженцев, контролируемых правительством, резко возросло по всей территории охваченной войной Сирии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».