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Правозащитники: В Германию через Беларусь теперь пытаются попасть и палестинские беженцы

  • 31.10.2021, 10:29
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Правозащитники: В Германию через Беларусь теперь пытаются попасть и палестинские беженцы

За поездку они платят по $6000.

Правозащитники из Action Group For Palestinians of Syria заявили, что 17 октября группа молодых людей из лагеря палестинских беженцев Аль-Найраб в сирийской провинции Алеппо приехала в Беларусь. По сообщению организации, мигранты намерены добраться до Германии через белорусско-польскую границу и просить там убежище.

При этом в организации добавляют, что маршрут в Германию обходится мигрантам до шести тысяч долларов США, три тысячи из которых идут на поездку в Беларусь.

В организации добавляют, что число молодых палестинцев, которые мигрируют из лагерей беженцев, контролируемых правительством, резко возросло по всей территории охваченной войной Сирии.

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