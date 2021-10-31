Грузинская оппозиция объявила о начале «мирной революции» 1 31.10.2021, 10:35

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Она не признает результаты второго тура выборов.

Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» победили в 19 городах Грузии из 20, где проходил второй тур муниципальных выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны по результатам обработки 100% бюллетеней. Грузинская оппозиция объявила, что не признает результаты выборов.

Кандидаты от «Грузинской мечты» победили в том числе во всех пяти самоуправляемых городах ― Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. В столице Грузии победил действующий мэр Каха Каладзе, набравший 55,6%. Его конкурент, глава оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Никанор Мелия набрал 44,4% голосов, сообщает «Интерфакс».

В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми ― Арчил Чиковани, в Кутаиси ― Иосеб Хахалеишвили, в Поти ― Бека Вачарадзе.

Кандидат от ЕНД одержал победу только в Цаленджихе на северо-западе Грузии. Явка во втором туре выборов составила 49,09%.

Мелия заявил, что «Единое национальное движение» не признает итоги второго тура выборов и представит «конкретный план борьбы с действующим режимом, который будет бескомпромиссным».

Один из лидеров ЕНД Гиоргий Барамидзе заявил, что оппозиция начинает «мирную революцию». «Уже с понедельника начнется жесткий протест и гражданское неповиновение властям. В каждом городе мы установим палатки перед госучреждениями. Каждый день будут акции протеста. Все это продолжиться до тех пор, пока антинародные власти не уйдут с политической сцены», ― заявил Барамидзе.

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