Жанна Д'арк из Бреста 1 31.10.2021, 10:47

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О символе белорусского протеста.

Белорусы посвящают стихи политзаключенной и активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк. Один из таких опубликовал Telegram-канал «Баста!».

Женщины в колхозной тирании,

Под закатом над болотной тиной,

Делаются очень боевыми,

И тому пример — наша Полина.

Мать двоих детей и активистка,

Женщина не робкого десятка.

Не желала быть стране фашистской,

Русской тирании быть придатком.

А хотела выборов свободных

И подсчета честно, без обмана.

Жить среди своих неверагодых,

А не под пятою у тирана.

Костью в горле у фашистов была,

Ложь режима смело раскрывала.

И ее бандитская машина

Захватила, гнула... не сломала!

А когда судить ее решили,

Чтобы довести до приговора,

Дело то, что уж полгода шили

Из поклепа, лжи и наговора,

Тут она заговорила гордо,

Словно от лица всего народа:

— Нахрен суд катиться может бодро,

Тот, что судит от лица Урода!

— Совесть есть? — судью она спросила.

Не ответил в мантии ублюдок...

Была в ней такая, братцы, сила,

Что судистам было не до шуток.

Жанна Д'арк стояла перед ними,

Родом не из Франции. Из Бреста.

Дочь, жена и мать вместе с родными,

Символ белорусского протеста.

Взгляд потупив, приговор читает:

Два года тюрьмы душе невинной.

Но и он на подсознанье знает,

Миллионы встанут за Полиной.

Дух не сломлен, есть к свободе рвенье!

Не осталось больше вариантов,

Кроме как, забыв долготерпенье,

Гнать из Беларуси оккупантов.

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