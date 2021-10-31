Жанна Д'арк из Бреста

Жанна Д'арк из Бреста1
- 31.10.2021, 10:47
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О символе белорусского протеста.
Белорусы посвящают стихи политзаключенной и активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк. Один из таких опубликовал Telegram-канал «Баста!».
Женщины в колхозной тирании,
Под закатом над болотной тиной,
Делаются очень боевыми,
И тому пример — наша Полина.
Мать двоих детей и активистка,
Женщина не робкого десятка.
Не желала быть стране фашистской,
Русской тирании быть придатком.
А хотела выборов свободных
И подсчета честно, без обмана.
Жить среди своих неверагодых,
А не под пятою у тирана.
Костью в горле у фашистов была,
Ложь режима смело раскрывала.
И ее бандитская машина
Захватила, гнула... не сломала!
А когда судить ее решили,
Чтобы довести до приговора,
Дело то, что уж полгода шили
Из поклепа, лжи и наговора,
Тут она заговорила гордо,
Словно от лица всего народа:
— Нахрен суд катиться может бодро,
Тот, что судит от лица Урода!
— Совесть есть? — судью она спросила.
Не ответил в мантии ублюдок...
Была в ней такая, братцы, сила,
Что судистам было не до шуток.
Жанна Д'арк стояла перед ними,
Родом не из Франции. Из Бреста.
Дочь, жена и мать вместе с родными,
Символ белорусского протеста.
Взгляд потупив, приговор читает:
Два года тюрьмы душе невинной.
Но и он на подсознанье знает,
Миллионы встанут за Полиной.
Дух не сломлен, есть к свободе рвенье!
Не осталось больше вариантов,
Кроме как, забыв долготерпенье,
Гнать из Беларуси оккупантов.