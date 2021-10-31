Ученые обнаружили у лемуров необычные способности 31.10.2021, 10:55

Эти приматы обладают чувством ритма.

Биологи изучили поведение так называемых «поющих приматов» с Мадагаскара — лемуров индри (лат. Indri indri). На записях их вокализаций, сделанных в дикой природе, был замечен определенный ритмический рисунок, аналогичный тому, что встречается в человеческой музыке. Возможно, полученные данные позволят по-новому взглянуть на появление и эволюцию ритма и музыки, пишет «Вокруг света».

«Существует давний интерес к пониманию того, как развивалась музыкальность. Поиск музыкальных особенностей у других видов позволяет нам построить „эволюционное древо“ музыкальных качеств и понять, как способности ритма зародились и развивались у людей», — рассказал Андреа Равиньяни (Andrea Ravignani) из Туринского университета.

Чтобы выяснить, есть ли у млекопитающих чувство ритма, международная группа исследователей решила изучить одного из немногих «поющих» приматов: находящегося под угрозой исчезновения лемура индри. Исследователи хотели знать, есть ли у песен индри определенный ритм, при котором интервалы между звуками имеют одинаковую или удвоенную продолжительность. Такой ритм делает песню легко узнаваемой. Как оказалось, такая особенность встречается не только в человеческой музыке, но и в вокализациях лемуров.

Исследователи записали песни 39 индри, находящихся в естественной среде обитания на Мадагаскаре. Эти лемуры живут небольшими семейными группами и обычно поют вместе. Оказалось, что их пение имеет строгий ритм. В некоторых случаях лемуры замедляют пение в конце, точно также, как это иногда делают люди. Интересно, что песни самцов и самок имели разный темп, но ритм при этом был одинаковым.

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