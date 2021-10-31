Вероника Мищенко: Позвольте себе отдых вместо рабского труда 31.10.2021, 11:06

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Нищете — баста!

Блогер и активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко на своем YouTube-канале призвала белорусов остаться дома с 1 ноября:

— 1.11 обьявлена национальная забастовка. Все, что вам нужно — это вспомнить о нашей солидарности и остаться дома.

Вы боитесь, что будете голодать? Год назад в Минске я выживала на 50 долларов в месяц. Сейчас у меня две недели живет товарищ из Беларуси, который ждет документы и он даже в Вильнюсе уложился в 50 евро. Запас концентратов, хлеб, несколько банок сгущенки и тушенки — полноценный рацион работающего мужчины.

Вы боитесь, что ваши дети будут голодными? А вы не боитесь оставить их сиротами? Вспомните, что у вас одна жизнь и вы у своих детей одни. У вас не будет второй жизни.

Все, что вас держит, — это страх и лень. Страх легко уходит, когда вокруг тебя много единомышленников, как это было в прошлом году. А с ленью вам даже не нужно бороться! Наоборот, позвольте себе отдых вместо рабского труда.

Хорошую жизнь вам никто не принесет на блюдечке. Это сделать можете только вы: для себя и своих детей.

Если бы в прошлом году мы ушли на народный карантин, то уже целый год мы могли бы строить новую Беларусь, а не наблюдать, как лукашисткая хунта выжигает все вокруг себя.

Останьтесь дома с 1 ноября. Делитесь информацией, помогайте тем, кто слабее вас. И тогда скоро вы будете жить в другой стране.

Нищете, рабству, унижению — Баста!

Стачке быть!

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