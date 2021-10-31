В одном из отелей в Хургаде отравились 40 российских туристов 5 31.10.2021, 11:21

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Отель закрыли на неопределенный срок.

Число россиян, отравившихся в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, достигло 40 человек. Об этом ТАСС сообщили в Федерации туристических палат страны.

Собеседник агентства рассказал, что четверых пациентов уже выписали из больницы. Состояние остальных заболевших удовлетворительное, угрозы жизни нет. Врачи могут отпустить их уже 1 ноября.

Отель закрыли на неопределенный срок, а всех туристов расселили по другим гостиницам.

«Прокуратура начала расследование в AMC Royal, который также известен как отель «Ат-Таярин». За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии», — заявили в Федерации туристических палат.

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