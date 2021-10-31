«Моя мама просто задыхается»: что происходит в белорусских больницах 2 31.10.2021, 11:24

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Пациентам с COVID-19 не хватает кислорода.

Читатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» рассказал об ужасной ситуации, которая происходит прямо сейчас с его родителями:

«Сейчас в больнице находятся мои пожилые родители. Вчера у мамы снизилась сатурация. Она, грубо говоря, просто задыхается. Уже давно должны были предоставить кислород для облегчения дыхания. Но на мой вопрос «почему до сих пор она без кислородной поддержки?», ответ был прост: «Потому что кислорода нет. Все точки подачи заняты».

Уже вторые сутки мой родной человек просто тонет. И это при том, что она всю свою жизнь проработала медсестрой в этой же больнице».

Режим продолжает убивать белорусов: по повелению узурпатора срываются наклейки о соблюдении масочного режима, запрещается ввоз иностранных вакцин, а проблема с наличием кислорода в больницах не решается.

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