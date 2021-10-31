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Блинкен: США будут мешать Ирану строить беспилотники

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  • 31.10.2021, 11:35
Блинкен: США будут мешать Ирану строить беспилотники

Вашингтон задействует санкции.

США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники. Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Блинкен подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани.

Вашингтон обвиняет Тегеран в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке путем поставки беспилотников в горячие точки.

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