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Лукашенковский «депутат» предложил еще один налог

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  • 31.10.2021, 12:39
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Лукашенковский «депутат» предложил еще один налог

Он заявил, что «в этом направлении движется весь мир».

В Беларуси может появиться «налог на богатство»

Об этом заявил глава так называемой комиссии по международным делам «палаты представителей» Андрей Савиных. По его словам, в стране рано или поздно придется «уходить от плоской шкалы подоходного налога и выходить на прогрессивную шкалу».

«Второе — налог на недвижимость. Если человек имеет несколько квартир или домов, или 10 машин и так далее, здесь тоже должны быть прогрессивные ставки налога. Думаю, мы в этом направлении идем. Это направление, по которому движется весь мир. Это будет сделано рано или поздно», — заявил Савиных.

В настоящее время в стране установлена ставка подоходного налога с физлиц в размере 13%.

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