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Байден резко высказался об энергетическом шантаже России

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  • 31.10.2021, 12:48
Байден резко высказался об энергетическом шантаже России

Вашингтон будет добиваться того, чтобы Москва не могла манипулировать потоками природного газа в политических целях.

США и Германия должны продолжать совместную работу по реализации соглашения по поддержке Украины и обеспечению европейской энергетической безопасности.

Как сообщает "Европейская правда, об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и ее преемником Олафом Шольцом на полях саммита G20.

"Президент Байден отметил важность продолжения работы по выполнению совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа в политических целях с целью нанесения вреда", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Байден и Меркель также обсудили ситуацию в Афганистане.

Ранее в субботу данные немецкого оператора трубопроводов показали, что потоки российского природного газа в Европу остановились на части газопровода Ямал-Европа, доставляющего газ в Германию через Польшу.

Россия поставляет газ в Западную Европу несколькими разными маршрутами, включая газопровод Ямал-Европа, мощность которого составляет до 33 миллиардов кубометров в год.

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