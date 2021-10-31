Работники покидают белорусские предприятия 4 31.10.2021, 14:06

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Работников стало на 52 тысячи меньше.

В то же время они взяли на работу практически на 52 тысячи меньше. Это следует из данных Белстата, обращает внимание zerkalo.io. За сентябрь занятых в экономике заметно стало меньше. К примеру, в строительстве уже 9 месяцев подряд больше увольняют, чем принимают новичков. Посмотрели, как ситуация с увольнениями и трудоустройством отличается по сферам деятельности.

За январь-сентябрь организации, по данным Белстата, взяли на работу 516 402 человека, а уволили — 568 259. В статистику не включают микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

При этом в сентябре организации впервые за последние 11 месяцев больше взяли на работу, чем уволили. Так, в прошлом месяце трудовые книжки отдали трудовые книжки 61,7 тысячи человек, а приняли на работу — на 10,1 тысячи работников больше. В сентябре прошлого года организации также активнее трудоустраивали, чем увольняли. Это во многом связано с сезонным фактором. В образовании взяли на работу в прошлом месяце 19 727 человек, а уволили — на 11,3 тысячи меньше.

По-прежнему активнее отдают трудовые книжки в строительстве, чем принимают на работу. В сентябре тех, кого уволили, оказалось на 31,3% больше, чем принятых. В этой сфере отдают трудовые активнее, чем берут на работу новичков, уже 9 месяцев подряд. Напомним, многие строительные организации входят в число должников по взносам в ФСЗН.

В промышленности в сентябре взяли на работу на 17% больше человек, чем уволили, а в здравоохранении и соцуслугах — на 9,9% больше. Сельское, лесное и рыбное хозяйства по этому показателю были в минусе на 21,9%.

Занятых в экономике заметно стало меньше

В сентября число занятых в экономике было на уровне 4 миллионов 263,3 тысячи человек. Это примерно на 8,4 человек меньше, чем в августе. Напомним, за последний месяц лета этот показатель вырос примерно на 500 человек.

В общереспубликанском банке вакансий тем временем на 31 октября значится 98,4 тысячи предложений от нанимателей, из них — 45,2 тысячи на зарплату до 600 рублей. При этом суммы, как правило, указаны до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

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