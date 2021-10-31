Казахстан разворачивается в сторону Анкары? 2 31.10.2021, 13:35

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В казахстанском обществе легко заметить перемены и новые запросы.

Казахстан в последние годы очень динамично развивается. За 30 лет, прошедшие с тех пор, как СССР исчез с карты мира, Казахстан превратился в «азиатского тигра»!

Обладая достаточно обширными природными ресурсами и рационально используя эти ресурсы, Казахстан добился значительного прогресса на пути опережающего развития и достижении высокого уровня жизни. Если мы посмотрим на постсоветские страны, Казахстан — вторая страна с самым высоким уровнем жизни и ВВП после России, пишет обозреватель издания dikGAZETE (перевод — inosmi.ru).

Как мы знаем, в марте 2019 года в Казахстане произошла смена власти.

Первый президент страны Нурсултан Назарбаев передал полномочия своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву и сумел сохранить власть в качестве лидера нации «елбасы».

Касым-Жомарт Токаев — опытный дипломат советской школы, который долгое время прожил в Китае. Скорее всего, он будет продолжать заданный Назарбаевым курс на многополярность и проводить политику по расширению отношений с Китаем.

Нурсултана Назарбаева сегодня считают великим государственным деятелем, который является основателем современного Казахстана и на столетия вперед повлиял на политический курс своей страны. Однако, после того как Назарбаев уйдет из политики, его путь уже устареет и вряд ли продолжится.

В казахстанском обществе легко заметить перемены и новые запросы. Для политически активных людей возрастает значение национальной и тюркской идентичности.

Я и раньше часто говорил о политических силах в Казахстане, которые видят будущее своей страны в обширном союзе, включающем наряду с тюркскими соседями — Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном — и Турцией.

В 2030-х годах новых политических лидеров Казахстана будет отличать ориентация на эту новую тенденцию, а не наследие советского и постсоветского времени.

Я хотел бы обратить внимание на формирующуюся новую элиту…

В настоящее время этим молодым бюрократам 40-45 лет. Они получили очень хорошее образование на Западе в рамках государственной стипендии «Болашак». Отличаясь современным взглядом на мир, они свободно говорят на английском и турецком языках.

Один из самых наглядных примеров: Ерлан Карин — 45-летний интеллектуал и один из ближайших помощников президента Токаева. На днях он дал обширное интервью американскому аналитическому центру «The Jamestown Foundation».

В этом интервью Ерлан Карин достаточно ясно резюмировал свое видение развития событий в Центральной Азии после прихода к власти «Талибана» в Афганистане.

По его словам, казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев считает, что события в Афганистане не представляют прямой угрозы для Казахстана и в то же время придают новый импульс внутрирегиональному сотрудничеству.

Другой пример — амбициозный и патриотичный молодой политик Аскар Умаров. Как и Ерлану Карину, ему 45 лет. В августе этого года он был назначен вице-министром. На самом деле для нас это весьма близкая фигура. Умаров часто бывает в Турции и активно поддерживает проекты Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY).

Аскар Умаров представил в Казахстане программу «Тюркский мир и информационное пространство» под эгидой TÜRKSOY. А в 2013 году он стал вице-президентом «Международной тюркской академии».

Еще один из казахстанских политиков нового поколения — общественный деятель Айдос Сарым, известный по своему популярному блогу и избранный депутатом в «Мажилис», нижнюю палату парламента Казахстана, в начале 2021 года.

46-летний Айдос Сарым является активным сторонником расширения государственной поддержки казахского языка и исследования национальной истории. Когда Сарым посетил США в качестве казахского общественного деятеля в 2019 году, Госдепартамент и Сенат США приняли его как официального гостя.

А теперь главные вопросы.

— Казахстан — братская страна Турции, а также важный торговый и политический партнер.

— Как будет выглядеть новая казахская интеллигенция?

— Куда следующий президент Казахстана совершит свой первый государственный визит?

— В Пекин? Вашингтон? Москву? Или Анкару?

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