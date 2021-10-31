БОР: О забастовке в Беларуси говорят даже бабушки у подъездов 31.10.2021, 13:45

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Все зависит только от нас.

Кто только ни говорит о забастовке! Обсуждают, кажется, уже и бабушки у подъездов. Вот и карты подтверждают, что стачке быть. А вот итоги уже зависят целиком и полностью от нас, от людей, пишет Белорусское объединение рабочих.

Но! Больше чем в карты мы верим в людей и по-серьезному к таким вещам не относимся. Так что не спешите расслабляться, все зависит только от нас. Продолжаем отстаивать свою позицию, ведь только от нас зависят результаты наших действий. Чем настойчивее мы будем, чем больше друзей вместе с нами выйдут в стачку, тем быстрее мы добьемся желаемого.

И помните, забастовка — это наше законное право.

Стачке быть!

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