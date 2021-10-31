Роботы-собаки станцевали в стиле The Rolling Stones и стали звездами Сети 5 31.10.2021, 13:52

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Видеохит.

Роботизированные собаки линейки Spot от компании Boston Dynamics снова наделали шуму в Сети. На этот раз они "перетанцевали" группу The Rolling Stones и ее солиста Мика Джаггера.

Подробностями поделилось издание New York Post.

Специалисты решили, что их роботизированные псы смогут повторить клип на песню Spot Me Up, где участники группы исполняют весьма эффектный и узнаваемый танец.

Разумеется, абсолютно все движения техно-собакам повторить не удалось, но менее интересно за новой версией клипа наблюдать не становится.

Таким образом в Boston Dynamics уважили The Rolling Stones, поздравив их с сорокалетним юбилеем альбома Tattoo You.

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