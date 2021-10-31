Роботы-собаки станцевали в стиле The Rolling Stones и стали звездами Сети

Роботы-собаки станцевали в стиле The Rolling Stones и стали звездами Сети5
- 31.10.2021, 13:52
- 1,762
Видеохит.
Роботизированные собаки линейки Spot от компании Boston Dynamics снова наделали шуму в Сети. На этот раз они "перетанцевали" группу The Rolling Stones и ее солиста Мика Джаггера.
Подробностями поделилось издание New York Post.
Специалисты решили, что их роботизированные псы смогут повторить клип на песню Spot Me Up, где участники группы исполняют весьма эффектный и узнаваемый танец.
Разумеется, абсолютно все движения техно-собакам повторить не удалось, но менее интересно за новой версией клипа наблюдать не становится.
Таким образом в Boston Dynamics уважили The Rolling Stones, поздравив их с сорокалетним юбилеем альбома Tattoo You.