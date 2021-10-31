Washington Post: Россия наращивает войска на границе с Украиной

Washington Post: Россия наращивает войска на границе с Украиной2
- 31.10.2021, 14:20
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Замечены военные поезда и автоколонны.
Россия наращивает войска на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», и это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль придерживается более жесткой линии в отношении Украины», — отмечает издание.
Как говорится в публикации, в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».
Также, по наблюдениям издания, «российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом».