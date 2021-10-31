Грузинская оппозиция созывает сторонников на митинг в Тбилиси 31.10.2021, 14:48

Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.

Глава оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Ника Мелия призвал всех сторонников оппозиции собраться в Тбилиси в воскресенье на площади перед парламентом.

Об этом сообщаеттелеканал "Рустави-2".

Мелия, который проиграл на выборах мэра Тбилиси кандидату от правящей партии Кахе Каладзе, заявил, что на митинге будут сделаны заявления о дальнейших действиях оппозиционных сил.

"Это были выборы на фоне тотального насилия…Борьба не закончилась вчера и естественно никто не собирается сдаваться, по нашему глубокому убеждению, ни один гражданин Грузии, глядя на все, что произошло вчера, не собирается ко всему этому привыкать и собирается бороться", - сказал Мелия.

Он призвал жителей Тбилиси прийти на проспект Руставели в 19:00

Оппозиция не признает результаты выборов и считает, что они были сфальсифицированы властями.

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