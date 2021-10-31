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Саудовская Аравия начала строительство города будущего без дорог и автомобилей

  • 31.10.2021, 15:16
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Саудовская Аравия начала строительство города будущего без дорог и автомобилей

Он будет в 33 раза больше Нью-Йорка.

Город будущего протяженностью 170 км под названием Неом (Neom,) строительство которого было анонсировано в 2017 году, примет первых туристов и жителей уже в первом квартале 2024 года, сообщает Arabian Business.

Неом будет располагаться вдоль побережья Красного моря на крайнем северо-западе Саудовской Аравии и включит в себя морскую территорию, расположенную у египетской и иорданской границ.

Предварительная стоимость проекта, поддержанного и финансируемого Саудовским государственным инвестиционным фондом, а также рядом частных компаний, составляет $500 млрд.

По словам исполнительного директора проекта Надми ан-Насра, сотрудники все еще разрабатывают региональные генеральные планы и "учредительный закон" для Неома, однако Саудовская Аравия уже начала насыпать землю и прокладывать туннели через горы. Город планируют начать строить из двух крайних точек и вести к центру.

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