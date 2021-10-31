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Медик о четвертой волне COVID-19: Болеют и четыре, и пять раз

  • 31.10.2021, 15:18
  • 1,908
Медик о четвертой волне COVID-19: Болеют и четыре, и пять раз

Врачи отмечают всплеск заражения коронавирусом.

В четвертую волну коронавируса период от заражения до тяжелого течения болезни сократился в два-четыре раза. Об это рассказал Юрий Горбич, завкафедрой инфекционных болезней БелМАПО, пишет zerkalo.io.

По словам Юрия Горбича, раньше, чтобы посмотреть, «куда пойдет клиника пациента», у медиков была возможность подождать день-два. Сейчас это время сократилось до 8−12 часов.

— Плюс к этому, группы, в которые ушел COVID-19, помолодели, — отметил специалист. — Если раньше тяжелый пациент в возрасте, условно, 35−37 лет, — это было скорее исключение из правил, и это были люди с факторами риска тяжелого течения, то сейчас — это уже не удивляет.

Кроме того, по словам медиков, сейчас к ним на прием попадают люди, которые болеют COVID-19 в четвертый, и даже пятый раз.

— Еще один момент [этой волны] состоит в том, что [инфицированный] быстрее заражает. Соответственно в единицу времени большее количество людей болеет, — отметил Юрий Горбич. — А если большее количество болеет, мы имеем тот всплеск, который мы видим сейчас.

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