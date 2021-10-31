Турция намерена усилить свое влияние в Черном море 31.10.2021, 15:28

Эрдоган воплощает доктрину «Голубой Родины».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен усилить свое влияние в Черном море. Об этом пишет газета Yeni Safak.

Турция уже построила 13 оптоэлектронных башен для мониторинга Эгейского и Мраморного моря. Теперь она хочет взять под свой контроль не менее половины черноморских вод и отслеживать обстановку от греческих до восточных берегов.

Тем самым Эрдоган воплощает доктрину «Голубой Родины», нацеленную на усиление значимости Турции в качестве морской державы.

Эксперты называют эту доктрину «серьезной заявкой на пересмотр баланса ВМС в акватории Черного моря».

«Анкара будет усиливать свои ВМС, чтобы позиционировать себя как великую морскую державу», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Турция в рамках противодействия наращиванию военного присутствия РФ в Черном море заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Украиной, так как Украина является единственной страной в черноморском регионе, которая располагает большой профессиональной армией и соответствующим потенциалом военно-промышленного комплекса.

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