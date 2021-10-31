В Витебске бобры уничтожили символ «ябатек» 9 31.10.2021, 15:36

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Даже бобры против.

В Витебске бобры сломали молодые деревья, которые были высажены лукашистами в честь дня «народного единства». От «народного единства» остались только пеньки, пишет ej.by.

Один из жителей областного центра подал на портал 115.бел заявку, в которой указал, что сломаны недавно высаженные на берегу Витьбы деревья.

Интересно, что посадку саженцев плакучей ивы в этом месте 17 сентября осуществили представители областного исполкома, городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также активисты БРСМ.

После поступления заявки провели проверку, и ее выводы ее оказались ошеломляющими. По заключению специалистов ущерб причиняет популяция бобров, обитающая в русле реки.

В результате «Витебский Зеленстрой» адресовал просьбу об отлове бобров и перемещении их на другую территорию обитания в некие компетентные организации.

Бобров в Витьбе действительно видели, так в 2019 году горожанину удалось снять грызуна на видео примерно напротив ресторана «Северная столица».

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