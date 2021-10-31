Названы простые продукты, которые помогут укрепить иммунитет 2 31.10.2021, 15:50

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Специалисты подчеркнули пользу ферментированных блюд.

Последнее время в США и других западных странах начала распространяться мода на употребление пищевых продуктов, которые нам хорошо знакомы – квашеная капуста, соленые огурцы и кефир. Чем же покорила американцев простая обычная еда? По мнению некоторых ученых, ферментированные блюда – очень полезны для здоровья, пишет medicina.ua.

Во время заквашивания продукты частично «перевариваются» бактериями и дрожжами, которые естественным образом находятся на их поверхности. В результате, питательные вещества легче усваиваются организмом. Кроме того, бактерии вырабатывают молочную кислоту, натуральный консервант, который стимулирует рост полезной микрофлоры. Она необходима для правильной работы иммунных клеток, находящихся в кишечнике.

Именно в кишечнике сосредоточено 70-80% иммунных клеток нашего организма. Поэтому регулярное употребление квашеной капусты может помочь людям, страдающим частыми простудами. Кроме того, ферментированные продукты рекомендованы при синдроме раздраженного кишечника, вздутие и метеоризме. Ферментированные продукты включают в себя обширный список блюд. Кроме квашеной капусты и огурцов, кефира и йогурта, к ним относятся хлеб на закваске, сыры с плесенью, вяленое мясо и оливки.

Очень хорошая штука сделать из помидоров с чесноком совершенно простую приправу — перемешать в блендере помидоры и чеснок, пропорции зависят от вкуса. Такая помидорно-чесночная приправа хранится в холодильнике и её можно добавлять в любые блюда: салаты, супы, приправлять мясо. В помидорах содержится большое количество антиоксидантов, нас интересует ликопин. Он относится к группе каратиноидов, а это предшественники витамина А.

Они сами по себе работают как поддержка иммунитета, причем не только противовирусного, а ещё и противоракового. Чеснок —универсальный антибиотик и противовирусное средство, в том числе и от коронавируса. Он будет стоить очень дорого, когда пойдёт очередной карантин. Сделать несколько маленьких баночек такой приправы, поставить в холодильник и ей пользоваться. И по возможности запасти сам чеснок. Употреблять его каждый день: лучше запах чеснока, чем грипп или коронавирус. Лук обязательно сохраняем и едим по возможности в сыром виде.

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