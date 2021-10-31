Что ждет Россию и Путина? 6 31.10.2021, 16:15

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Предсказание знаменитого астролога Влада Росс.

Знаменитый астролог Влад Росс предсказывает крайне тяжелые времена для президента РФ Владимира Путина. Более того, есть вероятность досрочных выборов главы Кремля уже весной 2022 года, пишет «Апостроф»

– Вы астролог наивысшей категории, как это так?

– Так совпали звезды. Дело в том, что в момент моего рождения восходила планета Уран, а это знак того, что человек может стать прекрасным астрологом, а иногда даже самым лучшим. У него некий третий глаз открывается, и он может видеть сквозь звезды, сквозь будущее.

– А о пандемии вы знали?

– Я сказал, что будет глобальная катастрофа во всем мире. Откройте прогноз на 2020 год - я сказал, что в январе начнется глобальная катастрофа и пойдёт она из Китая. Я не знал тогда слова "коронавирус", но я точно знал, что глобальная катастрофа начнется в январе 2020 года.

– А когда закончится локдаун?

– Я говорю, что постепенно мы начнем полностью снимать маски летом 2022 года.

– Вопрос по войне на Донбассе, когда она закончится?

– Как только коньки отбросит Владимир Путин. Она будет продолжаться ровно до того момента, пока в гроб не ляжет Путин. Звезды говорят, что декабрь будет переломный в карте России.

Есть такое понятие, годовой гороскоп Соляр, так вот 7 октября, в день рождения Путина, у него включился последний годовой Соляр, находящийся в его власти. И у него Марс, планета убийства, либо ниспровержения, либо смерти в соединении с Луной и Солнцем, прямо в новолуние в годовом гороскопе Соляра.

– Как он будет прощаться с властью?

– У него очень сложный период – Марс. Там резкое ухудшение здоровья может быть и, возможно, эксклюзивная информация от меня, весной могут быть досрочные президентские выборы в России.

– Люди пишут, что если Путин умрет, то Россия может распасться, нам это выгодно?

– Такие есть возможности при вхождении в григориальный знак России - Водолей. Есть такая планета смерти и преображения Плутон, вот он начнет входить в конце 2024 - в начале 2025 года. Там действительно могут откалываться разные территории. Тем более Китай, насколько я знаю, купил где-то территорию России величиной с Францию.

Вот уже Татарстан заявил, что как это у нас не будет президента республики? Потом заявит Башкортостан. Чечня точно отвалится. Кавказ уйдет вообще. Поэтому большие шансы того, что даже Крым может стать турецким в конечном итоге.

– Вступит ли Украина в НАТО?

– Я уже давно говорил, еще в начале этого года, что Украина будет в НАТО. И буквально вчера заявил, что Украина гибридно уже вступила в НАТО. И об этом заявил сам Владимир Путин, он это точно сказал в Валдае.

– И он смотрит вас?

– Я думаю, что ему уже там доложили.

– Каким знакам зодиака повезет?

– Супер просто Скорпионам. Марс входит в Скорпион – это удача, новые направления в делах. У Рыб просто золотой дождь из денег. Ракам будет везти в любви. Напряженная ситуация в ноябре месяце у Водолеев, к сожалению, я под этим знаком. Львам сложно будет, у них может быть очень сложная кризисная ситуация с родителями, с родственниками, с соседями. Категорически противопоказано покупать недвижимость и у них опасность ниспровержения в карьере.

Водолеям все сложно, особенно касательно каких-то ситуаций, связанных с началом каких-то важных дел, деловых проектов. У Стрельцов все более-менее нормально, особенно может везти в финансовом плане. У Овнов самая большая проблема в этом месяце - заболеть коронавирусом.

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