Немецкие ученые назвали симптомы постковида у детей
- 31.10.2021, 16:22
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Эксперты подчеркнули, что у детей и взрослых отличаются симптомы постковида.
Немецкие ученые определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает News Medical (перевод - korrespondent.net).
Специалисты проанализировали медицинскую базу данных за период с января 2019 года по декабрь 2020 года. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45% населения страны.
Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года: 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет.
В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.
Несмотря на то что заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше, разница в проявлениях постковидного синдрома составила 41%.
Однако сами симптомы отличаются. Так, у взрослых постковид выражается прежде всего в дыхательной недостаточности, выпадении волос, общем недомогании, потере вкуса и головной боли.
У детей же более распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.
Исследователи подчеркнули, что симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще.
Авторы также отметили, что на данный момент это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков.