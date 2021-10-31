Немецкие ученые назвали симптомы постковида у детей 31.10.2021, 16:22

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Эксперты подчеркнули, что у детей и взрослых отличаются симптомы постковида.

Немецкие ученые определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает News Medical (перевод - korrespondent.net).

Специалисты проанализировали медицинскую базу данных за период с января 2019 года по декабрь 2020 года. Всего они обработали информацию по 38 миллионам человек, что составляет 45% населения страны.

Из них отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года: 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет.

В обеих группах авторы выделили тех, у кого жалобы сохранялись через три месяца после подтверждения заболевания.

Несмотря на то что заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше, разница в проявлениях постковидного синдрома составила 41%.

Однако сами симптомы отличаются. Так, у взрослых постковид выражается прежде всего в дыхательной недостаточности, выпадении волос, общем недомогании, потере вкуса и головной боли.

У детей же более распространены стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессия, головная боль и боли в животе, соматические расстройства.

Исследователи подчеркнули, что симптомы, указывающие на расстройство психики, в младшей возрастной группе встречаются чаще.

Авторы также отметили, что на данный момент это самое масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков.

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