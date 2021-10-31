Почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль? 3 31.10.2021, 16:45

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Фото: ЕРА

На днях Вооруженные силы Украины впервые его применили.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили турецкий разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2: в районе операции Объединенных сил он уничтожил управляемой ракетой 122-миллиметровую гаубицу Д-30, принадлежавшую российским сепаратистским силам. Видео уничтожения гаубицы сепаратистов ВСУ показали на своей странице в Facebook. "Гордон" выяснил, чем знамениты беспилотники Bayraktar, каким будет их применение в ООС и почему их так боятся в Кремле.

В сообщении Генштаба ВСУ сказано: в этот день с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30, принадлежащая оккупантам, обстреливала позиции Объединенных сил в районе Гранитного, в результате чего двое военнослужащих ВСУ были ранены, один погиб. После начала обстрела ВСУ через СММ ОБСЕ выдвинули требование о прекращении огня, однако оккупанты не отреагировали. Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба Валерий Залужный для сохранения жизней военнослужащих и мирного населения отдал приказ применить Bayraktar. В Генштабе утверждают: БПЛА не пересекал линии соприкосновения. После уничтожения вражеской гаубицы обстрел украинских позиций прекратился.

Исторический день

Волонтер Фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук на своей странице в Facebook написал: "Это – исторический день. Впервые был применен беспилотный ударный комплекс Bayraktar TB2, который в армии в шутку называют "турецкими авиалиниями". Мы долго этого ждали, с момента поставки и тренировочных полетов на полигонах во время учений". Рымарук подчеркнул: выстрел был произведен одной учебной кумулятивной ракетой типа МАМ-С. "Больше чем уверен, что Главнокомандующему такое решение далось тяжело, но оно было наилучшим. Это был гуманный характер действий, который прекратил вражеский обстрел малой кровью", – объяснил волонтер.

Журналист, главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook отметил: российская ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были развернуты в этом районе, но оккупанты не смогли ни поставить помехи, ни сбить, ни даже обнаружить Bayraktar. "После удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – рассказал журналист.

Он также уверен, что применение беспилотника было намеренно ограниченным в предупредительных целях: удар был нанесен одной ракетой, а их у Bayraktar четыре; кроме того, в этот район ВСУ могли направить не один, а два дрона, ведь их у Украины уже 12.

"И конечно, была возможность обеспечить поражение не кумулятивной боевой частью, а осколочно-фугасной, что дало бы большое поражающее действие по личному составу противника", – считает Бутусов.

29 октября волонтер Роман Доник в своем Telegram-канале сообщил: "Оккупанты тщательно скрывают, что 26 октября погиб российский офицер – действующий, не отпускник и не "ихтамнет", руководивший батареей при обстреле Гранитного. Во время обстрела выполнял боевое задание в должности старшего офицера батареи".

Мировой рекордсмен

По состоянию на сегодня Украина закупила у Турции шесть Bayraktar для ВВС Украины, и шесть – для Военно-морских сил.

Ударные оперативно-тактические средневысотные БПЛА Bayraktar TB2 производит турецкая авиастроительная компания Baykar Makina, основанная в 1984 году Оздемиром Байрактаром. Такой беспилотник имеет на подвеске четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска от полукилометра до 8 км. Он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов, гарантируя максимальную дальность управления до 150 км, оснащен системой автоматического взлета и посадки, автономной системой навигации, защитой от средств РЭБ противника. При необходимости Bayraktar может действовать в полуавтономном режиме, без управления с земли.

Дрон оборудован не имеющей аналогов оптико-локационной станцией Wescam MX-15 производства американской компании L3Harris дальностью целеуказания 20 км. Время реакции у этого беспилотника гораздо меньше того, которое может обеспечить авиация, а потому он максимально эффективно поражает цели.

Разрабатывать БПЛА компания начала в начале нулевых, в 2009-м был впервые запущен Bayraktar TB1, а первый полет Bayraktar TB2 состоялся в 2014 году. Тогда он побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА – продержался на высоте 8 км 24 часа 34 минуты.

29 сентября этого года в присутствии президента Украины Минобороны Украины и компания Baykar Savunma подписали меморандум о сотрудничестве. Договорились построить возле Василькова совместный учебно-испытательный центр для обслуживания и модернизации БПЛА, а также обучения персонала, который будет их эксплуатировать. "Мы ждали этого момента очень долго, – заявил президент Владимир Зеленский. – Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины".

В 2020 году в интервью изданию LB.ua генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря заявил, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки еще как минимум 48 БПЛА Bayraktar. В Минобороны обещают, что в дальнейшем в стране появится целый ряд подобных центров, а Bayraktar планирует инвестировать в строительство украинского завода по производству беспилотников.

Звездный час в Карабахе

Сегодня на вооружении Сухопутных войск Турции – 33 Bayraktar, у Военно-морских сил Турции – четыре беспилотника и у Турецкой жандармерии – еще 18. Турки применили БПЛА Bayraktar в 2016 году против курдских отрядов, в 2018-м – в рамках операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии и в 2020-м – в ходе операции "Весенний щит" в Сирии, когда за одну ночь, по данным Минобороны Турции, было уничтожено 23 танка сирийской армии, 23 артиллерийские системы, 309 сирийских военных, пять вертолетов и две системы "Панцирь-С1". Турецкая армия в ходе операции не потеряла ни одного человека.

Но "звездным часом" турецких БПЛА эксперты называют их работу в ходе армяно-азербайджанской войны осенью прошлого года. Тогда именно Bayraktar сыграли решающую роль в успехе вооруженных сил Азербайджана и возвращении под контроль Баку большей части Нагорного Карабаха, рассказывали военные специалисты "Русской службе Би-би-си". Министерство обороны Азербайджана публиковало ряд видео с демонстрацией, как беспилотники уничтожают технику и живую силу армянской стороны. Внимание, видео содержит сцены насилия, для просмотра этого контента YouTube установил ограничения по возрасту.

Противостоять беспилотникам с системами вооружения и связи такого класса способны только дорогостроящие ПВО с зенитно-ракетными системами и радиолокационными станциями, а также средства РЭБ. У России нет средств для противодействия беспилотникам Bayraktar. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии телеканалу "Дом": "У них нет ударных беспилотников. Пока – только разведывательные БПЛА и корректировщики огня. Их средства РЭБ не смогли помешать управлению дроном, а система ПВО не увидела наш беспилотник".

Эксперт сообщил: ожидается, что постоянное дежурство на передовой будут нести беспилотники последнего поколения – Bayraktar Akinci ("Знаменосный рейдер"), оснащенные турбовинтовыми двигателями АИ 450-С украинского производства. По его мнению, чем больше высокоточных и высокотехнологичных вооружений будет у ВСУ на линии разграничения, тем успешнее будет решаться вопрос прекращения огня.

Шок для Путина, ответ США

Турецкое издание Yeni Akit назвало удар Bayraktar по российским оккупационным силам "большим шоком для Путина". Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил, что "поставки подобных вооружений украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации" на Донбассе.

Посольство США призвало обе стороны соблюдать условия соглашения о прекращении огня. "Но давайте будем откровенными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского бойца", – подчеркнули в посольстве. В заявлении отметили, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию, "не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности".

Вопрос использования Украиной беспилотников Bayraktar обсуждали и на заседании Трехсторонней контактной группы, о чем на своей странице в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

"Мы подтвердили этот факт, напомнив, что российские беспилотники "Орлан-10" давно баражируют наше небо на Донбассе, поэтому ничего нового в применении БПЛА нет, – написал Гармаш. – ВСУ были вынуждены применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое наших военнослужащих. Чтобы охладить агрессивность противника и с целью избежания лишних жертв мы применили Bayraktar, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника. Непонятно, почему это вызвало такую истеричную реакцию, если, как заявила гражданка Никанорова, у них "достаточно сил и средств, чтобы управиться с беспилотниками". Видимо, эти "силы и средства" еще не довезли из московского военторга".

Волонтер Андрей Рымарук на своей странице в Facebook сообщает, ссылаясь на информацию разведки, что противник ударом дрона деморализован. "В телефонных разговорах боевиков, кроме страха и истерики, больше ничего не слышно, – пишет Рымарук. – Конечно, звучат варианты артиллерийских обстрелов позиций ВСУ только по ночам, но и это не сработает. Потому что Bayraktar TB2 просто идеально работает в темную пору суток. Да и в следующий раз кара небесная от "турецких авиалиний" будет настоящей, боевой".

"Укринформ" цитирует представительницу МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила: "В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба ВСУ о применении дрона типа Bayraktar". Она добавила что дроны используют все стороны, несмотря на то, что минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ.

На это заявление в комментарии газете Bild ответил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, Украина имеет законное право на самооборону, если ее территория "днем и ночью бомбардируется тяжелым российским оружием, а мирные жители и военнослужащие гибнут". Посол от имени Украины призвал правительство Германии "вместо того, чтобы выражать озабоченность по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине".

Вслед за немецким ведомством с заявлением выступило МИД Франции. Там сообщили, что Париж обеспокоен заявлением Генштаба ВСУ об использовании беспилотника Bayraktar: "Это противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года". В МИД Франции считают, что стороны на Донбассе начали чаще использовать тяжелые вооружения, запрещенные минскими соглашениями. "Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", – сказано в заявлении.

На эти заявления в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом ответил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Первое – Украина ничего не нарушала. Второе – мы следовали необходимым процедурам коммуникации через СЦКК и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту, – сказал Кулеба. – На месте партнеров я был бы в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться. Почему-то когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, этот факт остается без должной оценки".

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