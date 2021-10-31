В минском ТЦ «Галерея» умер гражданин Ирака 31.10.2021, 17:05

11,736

Он сидел за столом в зоне фудкорта вместе с земляками.

В зоне фудкорта торгового центра «Галерея» умер иностранец. По предварительной информации — гражданин Ирака. Он сидел за столом вместе с другими земляками, которых белорусские власти называют «туристами», передает svaboda.org. Вдруг он потерял сознание и упал с кресла.

Подписчик телеграм-канала «Хартия-97%» поделился подробностями случившегося в ТЦ «Галерея»:

- Мы были свидетелями смерти иракца. Человек сидел за столиком и просто потерял сознание. Сразу же вызвали скорую. Она ехала минут 10-15. Пока ехала скорая охранник Игорь не растерялся и начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. Потом приехала скорая, но увы медики не смогли запустить сердце.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».