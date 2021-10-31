Что изобретают женщины в Европе 31.10.2021, 17:11

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59% сотрудников, работающих в области наукоемких услуг в европейских странах – женщины.

Чему человек может научиться у акулы и как использовать блокчейн для борьбы с бедностью? «Европульс» выбрал четверых исследовательниц, которые вышли на рынок со своими инновациями, способными изменить мир к лучшему.

По данным статистического агентства Евростат, больше половины (59%) сотрудников, работающих в области наукоемких услуг в европейских странах – женщины. Самая значительная доля женщин в этой области — в Литве и Латвии (67% в каждой из этих стран). А самая низкая — на Мальте (50%).

При этом только в четырех странах Евросоюза из 27 доля женщин среди ученых и инженеров превышает 50% — Литве, Болгарии, Латвии и Дании.

По подсчетам ВОЗ, человечеству потребуется еще 106 лет, чтобы достигнуть гендерного равенства.

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