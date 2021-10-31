Bloomberg: Молодежь стала более финансово грамотной во время пандемии 31.10.2021, 17:24

Коронавирусный кризис заставил поколение Z думать о собственной финансовой безопасности.

Выросшие в Интернете и социальных сетях взрослые представители так называемого поколения Z стали больше сосредотачиваться на сбережениях и получении финансовой грамотности на фоне пандемии коронавируса. Такой вывод сделал опрос, проведенный Bank of America Corp., показавший, что поколение Z начало активнее экономить деньги в прошлом году, пишет Bloomberg (перевод — zn.ua).

За прошлый год 70% представителей поколения Z, которых еще называют «зумерами», добавили много средств в свои сбережения, тогда как 26% внесли вклад в пенсионный счет и 26% инвестировали в рынок.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, более двух третей опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет остаются оптимистами по отношению к своему финансовому будущему.

«Это поколение склонно к самомотивации и принимает финансовое поведение, которое настраивает на позитивное будущее», – сказала руководитель отдела общественного банкинга и защиты клиентов Bank of America Кристин Ченнелс.

«Зумеры» также чаще говорят о финансовой грамотности и открыты к новым знаниям в этой сфере.

Как показывают результаты опроса, мужчины и женщины из поколения Z в последнее время чаще прибегают к финансовому образованию.

В то же время треть опрошенных оценивают свои финансовые знания как низкие, а 40% респондентов говорят, что не знают, с чего начать изучать финансы, и им никогда не предлагали такой курс в школе.

Большинство опрошенных заявили, что узнали основную информацию о финансовой сфере дома или от близких.

Поколение, рожденное с 1997 по 2012 год, было сформировано влиятельными событиями, такими как пандемия коронавируса, а также технологическими достижениями, включая расширение влияния социальных сетей, особенно таких как Instagram и Snapchat.

«Зумеры» знают основные финансовые концепции, включая сбережения, «формирование бюджета» и планирование расходов.

Однако результаты опроса показывают, что у них ограниченные знания о финансовой подготовке, такой как инвестирование, сбережения для выхода на пенсию или покупка жилья.

Женщины поколения Z считают, что знают больше о кредитовании, но также чаще, чем мужчины, называют долги препятствием для финансового успеха.

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