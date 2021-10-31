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Кто защищен от COVID-19 лучше: вакцинированные или переболевшие?

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  • 31.10.2021, 17:44
  • 6,516
Кто защищен от COVID-19 лучше: вакцинированные или переболевшие?

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал данные исследований.

У кого выше шанс заражения – у тех кто ранее болел или тех кто получил полный курс вакцинации? Центр по контролю и профилактике заболеваний США CDC опубликовал данные исследований, пишет «Обозреватель».

Оказалось, что шанс повторно инфицироваться у тех, кто ранее болел и не привился – выше в 5,49 (!) раз по сравнению с вакцинированными.

В 5,5 раз выше вероятность повторного заболевания у переболевших, чем у вакцинированных. Шах и мат любителям меряться антителами.

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