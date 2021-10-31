Пограничники устроили «итальянскую забастовку» 2 31.10.2021, 17:49

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Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 1,5 тысячи фур.

Более 1,5 тысяч фур скопилось на границе Беларуси и ЕС к 16.00 31 октября.

По данным Госпогранкомитета, больше всего очереди на белорусско — литовской границе. У пункта пропуска «Видзы» больше 140 машин, у «Котловки» — 240. Ещё более 240 фур на «Беняконях» и около 190 на «Привалке», передает euroradio.fm.

На белорусско — польской границе ожидают больше 210 видителей: около 90 у пункта «Брузги» и больше 120 у «Берестовицы».

На белорусско — латвийских пропусках тоже очереди. Больше 170 фур на «Григоровщине», также более 100 на «Урбанах».

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