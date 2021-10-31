Джо Байден: США и ЕС открывают новую эру трансатлантического сотрудничества 4 31.10.2021, 17:59

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Во время G20 американский президент встретился с главой Еврокомиссии.

В воскресенье после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз снова вместе столкнутся с проблемами XXI века. Их разговор состоялся в кулуарах саммита G20, передает «Польское радио».

«Только демократия может найти важные решения», - подчеркнул Джо Байден подчеркнул после встречи с главой Еврокомиссии.

Говоря о своем президентстве, он заявил: «США и Европейский союз за последние девять месяцев снова объединились, чтобы решать важные проблемы, ища то, что их объединяет». Он добавил, что многие спорные вопросы уже решены.

«Европа и США сейчас и в будущем будут хорошими друзьями и продолжат сотрудничество, отвечая на вызовы XXI века», - заявил президент США Джо Байден на встрече с журналистами.

Лидер США объявил о немедленном снятии пошлин на европейскую сталь и алюминий. Ожидается, что Европейская комиссия предложить то же самое в отношении американских продуктов.

«Сегодня, - добавил Байден, - США и ЕС открывают новую эру трансатлантического сотрудничества, которая принесет пользу всем нашим гражданам, как сейчас, так и в будущем».

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