Пять эстетических и интересных фильмов для осеннего вечера 31.10.2021, 18:31

Фильмы подобрал сценарист.

Ничто так не побуждает смаковать красоту момента, как золотые дни исчезающей осени. Кинопродюсер и сценарист Юрий Рудый сделал для elle.ua подборку самых эстетских фильмов мирового кинематографа последних лет. Выверенная композиция кадра, удачные цветосветовые решения, великолепная музыка и философская составляющая — то, что нужно для неспешного киновечера!

Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Четырежды оскароносная лента Уэса Андерсона — это гротеск в чистом виде: микс пряничных декораций и искрометного, местами черного, юмора. Бурлескные персонажи в исполнении инопланетной Тильды Суинтон (ее экранное перевоплощение поистине невероятно!), Джуда Лоу, Эдриана Броуди, Билла Мюррея и других создают атмосферу сказки, которая сопровождает зрителя на протяжении всего фильма. Действие ленты происходит в Европе конца 1930-х, в вымышленном государстве Зубровка. Впрочем, главный герой ленты — ар-деко отель «Гранд Будапешт» — отнюдь не плод фантазии режиссера. Съемки проходили в одном из старейших и красивейших торговых домов Европы, немецком Görlitzer Warenhaus (построен в 1913 г.). Вообще, скрупулезное внимание к деталям – визитная карточка фильма. Например, роскошные чемоданы и дорожные сундуки для главной героини фильма были созданы в мастерских модного Дома Prada. Так что неудивительно, что некоторые сцены хочется пересматривать снова и снова — просто ради завораживающей картинки.

Шоколад (2000)

В провинциальный французский городок приезжает необычная парочка: бунтарка Виенн с дочерью. Виенн открывает в городке мастерскую шоколада. И божественные сладости собственного приготовления — лишь ключ к сердцам посетителей. На самом деле Виенн дает каждому несоизмеримо больше: учит прислушиваться к собственным желаниям, жить по своим правилам и праздновать жизнь просто так, каждый день, без повода! Лента воспевает гедонизм и напоминает: мы становимся по-настоящему счастливы, когда решаемся снять маски и быть собой. Кинодуэт Жюльет Бинош и Джонни Деппа получился ярким, эксцентричным и трогательным одновременно.

Крупная рыба (2003)

Эта драма-фэнтези Тима Бартона отличается от привычных готических работ режиссера: «Крупная рыба» яркая, в ней много цвета. И настоящего волшебства. И дело даже не в самих историях, которые главный герой, Эдвард Блум, без устали рассказывает своему сыну. Истории эти в самом деле фантастические: будь то встреча с суженой, работа в цирке, покупка дома или появление наследника — каждое событие приправлено капелькой магии. Однако дело, повторюсь, не столько в этом. Взрослея, сын Эдварда начинает догадываться, что все эти годы папаша, похоже, пичкал его небылицами. Это порождает конфликт поколений. Но что, если отец на самом деле не лжец, а великий мечтатель? В конце концов, у каждого из нас своя реальность. И «самой крупной рыбой в реке становится та, что не клюет на приманку...» Актриса Хелена Бонэм Картер играет в этой ленте сразу две роли: юной возлюбленной главного героя и отвратительной старухи-ведьмы — но если бы вы не узнали об этом заранее, ни за что не догадались бы!

Ма Рейни: Мать блюза (2020)

1927 год. Легендарная исполнительница блюза — афроамериканка Ма Рейни приезжает с музыкантами в Чикаго для записи альбома. Работа в студии обостряет конфликты внутри группы. Обладательницу уникальных вокальных данных Ма Рейни сыграла Виола Дэвис, а главного бунтаря, трубача Леви, — Чедвик Боузмен (эта роль стала для актера последней). Актерская игра в фильме достойна наивысших похвал. Но не в последнюю очередь лента обязана своим успехом также невероятным костюмам и декорациям, в точности передающим атмосферу 1920-х в Америке. Например, было создано около 100 париков из конского волоса — в точности таких, какие носили в ту пору афроамериканцы. А для воссоздания знаменитого колье певицы из 20-долларовых монет были найдены настоящие монеты того времени. Добавьте сюда низкий бархатный голос Ма Рейни и печальные, рвущие душу мелодии (блюз зародился на рабовладельческих полях Юга) — получится лента, которую приятно и смотреть, и слушать.

Меланхолия (2011)

Ларс фон Триер создал щемящую и прекрасную картину о жизни людей в преддверии конца света. Совсем скоро произойдет столкновение планет, которое погубит Землю, и шансов предотвратить катастрофу или выжить нет ни у кого. В мире нарастает глобальная паника (напоминает сегодняшнюю ситуацию, не правда ли?), на фоне которой разворачивается драма отношений двух сестер: Жюстин и Кэр. Каждая из них сражается с собственными внутренними демонами и пытается стать опорой для другой. Жизнь коротка — и события фильма заставляют почувствовать это особенно остро. Так, может быть, смысл жизни в том и состоит, чтобы просто наслаждаться текущим мгновением? Тем более в мире, созданном фон Триером, каждый момент невыразимо прекрасен.

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