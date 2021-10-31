«Моей бабушке не дали кислород и за сутки она умерла» 31.10.2021, 18:49

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У пенсионерки была двухсторонняя пневмония с большим процентом поражения легких.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» продолжают делиться ужасными событиями, происходящими прямо сейчас с их родными и близкими:

«Моя бабушка умерла недавно в больнице от коронавируса. Причём попала в больницу она не из-за ковида, а заразилась уже в палате.

Позже её перевели в пульманологию и даже не сказали, что заразили. Кислород ей не дали и всего за сутки она умерла. Говорили, что она не кислородозависимая, но при этом уже была двухсторонняя пневмония с большим процентом поражения лёгких».

Ранее Наталья Радина, главный редактор Charter97.org заявила, что сегодня забастовка = Народный карантин.

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