Когда в Беларусь придет снег? 1 31.10.2021, 20:03

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Синоптик рассказал, чего ждать от погоды в ноябре.

Ноябрь в 2021 году ожидается теплее обычного, средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1−1,5 градуса выше нормы. Такой прогноз сделал синоптик Дмитрий Рябов, пишет zerkalo.io.

Синоптик напомнил, что норма для последнего осеннего месяца составляет от -1 °C на северо-востоке до +3 °C на юго-западе и западе и по сравнению с октябрем постепенно понижается на 5−6 градусов. Особенно по-осеннему тепло будет в первой декаде месяца.

Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений — норма 40−55 мм, то есть нас ждет от 15 до 20 дней с осадками. Они все чаще станут выпадать в виде дождя вперемешку с мокрым снегом.

Рябов также рассказал, что самый теплый ноябрь выдался в 1996 году. Очень холодно, на 7 градусов ниже нормы, было в ноябре 1998 года. Абсолютный максимум температуры (+24,1°C) отмечен в Мозыре 1 ноября 1926 года, абсолютный минимум температуры (-27,4°C) — в Езерище 30 ноября 1992 года.

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