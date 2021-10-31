Польша подписала соглашение с НАСА в рамках новой лунной программы 3 31.10.2021, 19:16

Польша - одна из четырех европейских стран, участвующих в программе Artemis Accords.

Польское космическое агентство подписало соглашение с НАСА в рамках новой лунной программы. Документ, подписанный на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае, позволит польским компаниям принять участие в программе Artemis Accords, целью которой является возвращение людей на Луну к 2024 году, передает «Польское радио».

Председатель Польского космического агентства Гжегож Врохна сказал, что соглашение с НАСА дает новые возможности польским компаниям и исследовательским центрам в космической промышленности.

«Это очень важный день для Польши, потому что он открывает для нас путь к участию в исследовании Луны и к участию в будущем в исследовании Марса», - сказал Гжегож Врохна.

Польша - одна из четырех европейских стран, участвующих в программе Artemis Accords.

В Европейском космическом агентстве зарегистрировано 380 польских предприятий и вузов. С 2012 года они получили заказы на общую сумму 133 миллиона евро. Польские компании и ученые подготовили специализированные камеры и научные инструменты для планетоходов и спутников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».