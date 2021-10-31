закрыть
31 октября 2021, воскресенье, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти Северной Кореи просят жителей страны меньше есть до 2025 года

7
  • 31.10.2021, 19:35
  • 7,440
Власти Северной Кореи просят жителей страны меньше есть до 2025 года

В КНДР острая нехватка продовольствия.

Правительство Северной Кореи предупредило граждан, что им нужно меньше есть до 2025, поскольку в стране резко выросли цены на продукты питания. Об этом сообщила радиостанция RFA 26 октября со ссылкой на источники в КНДР, пишет «Гордон».

Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такой шаг серьезно повлиял на экономику КНДР, вызвав острую нехватку продовольствия, сообщила радиостанция.

После этого объявления люди стали говорить о том, что они не протянут до зимы. Житель северо-западного пограничного города Синыйджу сказал, что вероятность открытия границ между Северной Кореей и Китаем до 2025 года крайне мала.

Другой собеседник сообщил о критической ситуации с продовольствием в стране и отчаявшихся людях. Получив это же известие власти города Хверен пытались представить его как успех в борьбе с коронавирусом, сообщил RFA один из местных жителей.

Еще один источник сказал, что люди критикуют правительство за неспособность разрешить продовольственный кризис в Северной Корее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский