Власти Северной Кореи просят жителей страны меньше есть до 2025 года 7 31.10.2021, 19:35

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В КНДР острая нехватка продовольствия.

Правительство Северной Кореи предупредило граждан, что им нужно меньше есть до 2025, поскольку в стране резко выросли цены на продукты питания. Об этом сообщила радиостанция RFA 26 октября со ссылкой на источники в КНДР, пишет «Гордон».

Северная Корея закрыла границу с Китаем в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции. Такой шаг серьезно повлиял на экономику КНДР, вызвав острую нехватку продовольствия, сообщила радиостанция.

После этого объявления люди стали говорить о том, что они не протянут до зимы. Житель северо-западного пограничного города Синыйджу сказал, что вероятность открытия границ между Северной Кореей и Китаем до 2025 года крайне мала.

Другой собеседник сообщил о критической ситуации с продовольствием в стране и отчаявшихся людях. Получив это же известие власти города Хверен пытались представить его как успех в борьбе с коронавирусом, сообщил RFA один из местных жителей.

Еще один источник сказал, что люди критикуют правительство за неспособность разрешить продовольственный кризис в Северной Корее.

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