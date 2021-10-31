В Минске произошла серьезная авария с участием милицейского авто 8 31.10.2021, 19:37

11,432

Машина милиии снесла столб.

Серьезная авария с участием автомобиля милиции произошла вечером в Минске. Об этом zerkalo.io сообщили читатели.

По информации очевидцев, на пересечении улиц Волгоградской и Кнорина милицейский автомобиль после столкновения с VW вылетел за пределы дороги и снес столб. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

На место аварии приехали два автомобиля скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».