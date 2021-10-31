закрыть
31 октября 2021, воскресенье, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске произошла серьезная авария с участием милицейского авто

8
  • 31.10.2021, 19:37
  • 11,432
В Минске произошла серьезная авария с участием милицейского авто

Машина милиии снесла столб.

Серьезная авария с участием автомобиля милиции произошла вечером в Минске. Об этом zerkalo.io сообщили читатели.

По информации очевидцев, на пересечении улиц Волгоградской и Кнорина милицейский автомобиль после столкновения с VW вылетел за пределы дороги и снес столб. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

На место аварии приехали два автомобиля скорой помощи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский