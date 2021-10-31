В Минске произошла серьезная авария с участием милицейского авто

В Минске произошла серьезная авария с участием милицейского авто8
- 31.10.2021, 19:37
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Машина милиии снесла столб.
Серьезная авария с участием автомобиля милиции произошла вечером в Минске. Об этом zerkalo.io сообщили читатели.
По информации очевидцев, на пересечении улиц Волгоградской и Кнорина милицейский автомобиль после столкновения с VW вылетел за пределы дороги и снес столб. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.
На место аварии приехали два автомобиля скорой помощи.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.