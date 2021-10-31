Байден встретился с Эрдоганом на фоне напряженности в американо-турецких отношениях 1 31.10.2021, 19:40

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Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также вопросы военного характера.

Представители Белого дома заявили, что президент США Джо Байден провел в воскресенье «весьма конструктивные переговоры» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдгоганом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме. Встреча состоялась на фоне сохраняющейся напряженности и стратегических разногласий между Вашингтоном и Анкарой, передает «Голос Америки».

«Президент четко выразил свое желание выстроить конструктивные отношения с Турцией и найти эффективный способ преодолеть наши разногласия», – заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Афганистане, Сирии, Ливии и на Южном Кавказе, а также проблемы климата, прав человека и требование Турции продать ей американские истребители F-16.

В вопросе об истребителях Байден «очень четко заявил, что идет процесс, через который нужно пройти», сказал представитель администрации США.

В 2019 году, в период президентства Дональда Трампа, Пентагон исключил Турцию из программы закупки истребителей F-35 в связи с закупкой Анкарой российских систем ПВО С-400. Теперь Анкара хочет закупить 40 истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin и около 80 комплектов для модернизации уже имеющихся у нее боевых самолетов.

Американские законодатели призвали администрацию Байдена не продавать истребители Турции, заявив, что Анкара «ведет себя как противник».

«Встреча имеет большое значение для президента Байдена, поскольку дает возможность направить определенные сигналы Турции о том, что является приемлемым поведением союзника по НАТО, а что не является», – заявила Рейчел Эллехуус – заместитель директора программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

По ее словам, Байден даст понять, что он ожидает от Турции как от партнера по целому ряду вопросов, включая вызовы безопасности после вывода американских войск из Афганистана, ее роль в Черноморском регионе и работа в рамках НАТО.

Напряженность в двусторонних отношениях между двумя союзниками по НАТО также вызывали вопросы прав человека. Став президентом Байден пообещал вновь сделать права человека и демократию столпами американской внешней политики. В августе прошлого года тогда еще кандидат в президенты Байден выступал за новый подход США к «автократу» Эрдогану. Тогда Анкара осудила эти слова как «вмешательство».

С тех пор лидеры двух стран придерживаются более прагматичного подхода к поддержанию отношений. Байден стремится избежать новой эскалации напряженности в регионе после хаотичного выхода из Афганистана, в то время как Эрдоган столкнулся с политическими трудностями у себя в стране.

«Турецкая экономика шатается, он (Эрдоган) теряет популярность, – сказала Эллехуус. – Признает он это или нет, я думаю, что ему нужно, чтобы его воспринимали как человека, который хотя бы поддерживает отношения сотрудничества с президентом Байденом».

Это уже вторая личная встреча президентов двух стран при Байдене. Первая состоялась в июне в Брюсселе, на полях саммита НАТО.

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