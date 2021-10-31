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Жители Боровлян: Белорусы, оставайтесь дома, чтобы жить

  • 31.10.2021, 19:51
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Жители Боровлян: Белорусы, оставайтесь дома, чтобы жить

Каждый день усатая хунта способствует распространению коронавируса.

- Жизнь каждого человека бесценна. Так думаем мы, обычные беларусы. Для нас уход из жизни кого-то из родных, друзей, соседей или знакомых, это трагедия. С приходом эпидемии COVID-19 в нашу страну, это слишком частая трагедия, - пишут телеграм-каналу Менск разам жители Боровлян.

Усатой хунте плевать на жизни белорусов. Каждый день они и их фюрер показывают отношение к нам. Отменяют масочный режим, занижают статистику, отказываются от европейских вакцин, тем самым способствуют распространению заболевания и ещё большему количеству смертей.

Хунте всё равно сколько нас погибнет, мы для них как скот.

Мы призываем всех бороться за свою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье своих близких.

Белорусы, оставайтесь дома, чтобы жить!

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