Жители Боровлян: Белорусы, оставайтесь дома, чтобы жить
- 31.10.2021, 19:51
- 1,886
Каждый день усатая хунта способствует распространению коронавируса.
- Жизнь каждого человека бесценна. Так думаем мы, обычные беларусы. Для нас уход из жизни кого-то из родных, друзей, соседей или знакомых, это трагедия. С приходом эпидемии COVID-19 в нашу страну, это слишком частая трагедия, - пишут телеграм-каналу Менск разам жители Боровлян.
Усатой хунте плевать на жизни белорусов. Каждый день они и их фюрер показывают отношение к нам. Отменяют масочный режим, занижают статистику, отказываются от европейских вакцин, тем самым способствуют распространению заболевания и ещё большему количеству смертей.
Хунте всё равно сколько нас погибнет, мы для них как скот.
Мы призываем всех бороться за свою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье своих близких.
Белорусы, оставайтесь дома, чтобы жить!