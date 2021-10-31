Топ-7 самых популярных марок легковых авто в Беларуси 31.10.2021, 20:02

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В стране 422 815 машин самой «народной» марки.

Рейтинг самых распространенных в Беларуси легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, составил накануне Дня автомобилиста и дорожника Белстат, пишет abw.by.

Самой "народной" маркой среди "легковушек" в Беларуси является Volkswagen: по данным на конец 2020 года в собственности у физических лиц находилось 422.815 автомобилей этого бренда.

На втором месте – автомобили, выпущенные под маркой ВАЗ: за белорусами числится 380.991 автомобиль советского / российского производства.

Третье место у бренда Renault: на учете стоит 212.094 французских автомобиля.

На четвертом месте по популярности автомобили Audi – ими владеет 198.216 белорусов.

Пятое место занимают "легковушки" Ford: их в Беларуси насчитывается 192.567 штук.

Бренд Peugeot в рейтинге "народной любви" на шестом месте – в стране зарегистрировано 122.320 автомашин этой марки.

Замыкает топ-7 марка BMW: на конец 2020 года белорусы владели 89.870 такими автомобилями.

Отметим, что в общей сложности на долю семи самых популярных брендов приходится 1618,8 тыс. автомобилей, а общее число легковых автомашин в личной собственности граждан (по данным Министерства внутренних дел) составляет 3134,5 тыс. штук.

Кроме того, в личной собственности граждан находится 421,9 тыс. мотоциклов и мотороллеров. А еще – 149,7 тыс. грузовых автомобилей и 11,8 тыс. автобусов, а также 194,2 тыс. прицепов и полуприцепов.

Если говорить об обеспеченность населения легковыми автомобилями, то здесь статистика следующая. В целом по стране на 1000 человек населения приходится 335 автомашин. По областям впереди Гродненская (385), Брестская (357) и Минская (346). В столице этот показатель равен 326. Далее идут Витебская (334) и Могилевская (315). Меньше всего автомобилями обеспечено население Гомельщины: здесь на 1000 человек только 295 "легковушек".

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