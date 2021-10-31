Как улучшить сон осенью 31.10.2021, 20:16

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Советы медиков.

Улучшить качество сна в целом поможет соблюдение нескольких правил, говорят медики, пишет «Апостроф»:

- На ночь не стоит пить напитки, содержащие кофеин (кофе, чай, кока-колу).

- Откажитесь от курения и алкоголя, особенно перед сном.

- За четыре часа до сна исключите тяжелую, острую и сладкую пищу.

- Спокойная вечерняя прогулка пойдет на пользу, но не тяжелые физические нагрузки.

- Улучшит сон комфортная температура воздуха в спальне и регулярное проветривание.

- Большое значение имеет тишина и слабое освещение в спальне.

- Взрослые должны спать не менее 7 часов в сутки, а молодым и больным людям требуется до 9 часов отдыха.

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