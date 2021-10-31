Что не так со «Школой будущего» в минской Новой Боровой? 1 31.10.2021, 20:43

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Фото: onliner.by

Красивая картинка не совпала с реальностью.

«Школа будущего», построенная в минском жилом комплексе «Новая Борова», произвела настоящий фурор среди родителей школьников. Еще до ее открытия в новый квартал приезжали минчане, чтобы посмотреть, как может выглядеть современное учебное заведение. Казалось, что для части детей сбылись все мечты — здание и прилегающая территория выглядели даже лучше, чем в американских фильмах. Затем состоялось торжественное открытие, а после начались суровые будни, полные трудностей, пишет «Онлайнер».

Красивая школа vs реальность

Красивую и модную школу застройщик, как и положено, передал местной власти. И понеслось: не успело забыться первое сентября, как родители стали жаловаться на отсутствие техперсонала, необходимость покупать за свой счет половые тряпки, мыло, антисептики и так далее. Негодовали взрослые также из-за дорогой охраны, на которую уходили огромные бюджетные деньги, и переполненность заведения: вместо 1020 учеников, на которых была рассчитана чудо-школа, занятия посещали 1829.

Фото: onliner.by

И вот новый учебный год, второй по счету. Большинство проблем осталось в прошлом. Но не одна из самых главных — «переуплотнение». От лица недовольных родителей с журналистами связался житель «Новой Боровой» Денис. Мужчина говорит, что только ради этой школы и переезжал в модный квартал: «Хотелось дать детям лучшее, чтобы они ходили в школу и радовались, чтобы у них были все возможности учиться и развиваться. А сейчас ситуация такая, что ученики буквально сидят друг у друга на головах».

Мужчина уверен, что учебное заведение строилось в первую очередь для детей жителей квартала, но по факту в него «сгрузили» всех — принимали детишек не только из пригорода, но даже из Уручья, в котором, в общем-то, хватает своих школ.

— Неразбериха началась еще в прошлом году, когда школу переуплотнили на 50%, — рассказывает Денис. — Все родители были ошарашены такой ситуацией: часть детей (это преимущественно 3-и и 4-е классы) сразу же перевели на вторую смену. Что это значит? Те, кому не повезло учиться после обеда, лишились всех дополнительных занятий. Представляете, дети уже по несколько лет ходили на теннис, плавание, танцы, гимнастику и враз остались без этого всего.

Фото: onliner.by

Очень многим пришлось бросить любимые занятия. А ведь некоторые дети тренировались профессионально!

Естественно, мы все возмущались: что это за отношение такое, почему о детях не думают? И тогда руководство школы пообещало нам, что больше не будет проводить такие массовые наборы. Мол, в следующем году сформируем максимум четыре первых класса — и все.

Но в этом году в «Школу будущего» набрали 12 первых классов! Вы представляете, это уже не «А», «Б», «В» параллели, а вполне себе «К», «Л». На текущий момент в школе с проектной мощностью 1080 человек учится… 2200.

Они «переплюнули» мощности школы в два раза! Какая тут может быть учеба? Да даже взять нынешнюю эпидемиологическую обстановку. Такое неприемлемо, — возмущен отец учеников.

Помимо перенаселенности этой «школьной планеты», Денис обращает внимание и на дорожную ситуацию. Говорит, с 7:45 и до 8:30 на улице Авиационной, где расположена школа, наблюдается настоящий транспортный коллапс. «В школу везут детей из всего Копища, Валерьяново, Солнечного, Дроздово. В школьный час пик улица стоит и разъехаться невозможно, так как родители останавливаются в крайнем ряду и высаживают детей. Все водители злые, возбуждены, некоторые сигналят. В итоге жителям ближайших домов не позавидуешь».

Педагоги есть?

На такое авральное количество детей необходимо иметь не менее авральное количество педагогов: без специалистов вложить в светлые ученические головы разумное, доброе, вечное невозможно. И что же?

— Школа не полностью укомплектована учителями. Например, педагог моей дочки, отработав первую смену, остается еще и на вторую, ведет уроки у 3—4 классов. Насколько я знаю, учителя недовольны такой ситуацией и периодически увольняются. Проблемы и с предметниками: в чате в телеграме только и видишь сообщения: географии не будет — идите на физкультуру, математики не будет — идите в бассейн.

Знаете, это уже не «Школа будущего», а непонятно что. Я не представляю, как дети там будут учиться и какие знания получать.

Фото: onliner.by

И ведь первоклашки — 12 параллелей, которые были набраны сейчас — через пару лет станут 5, 6, 7-ми классами. Им понадобятся педагоги-предметники. Где возьмут этот состав учителей?

Школа откровенно переуплотнена, и, похоже, никто не понимает, как дальше быть и жить. На все вопросы директор отвечает, что застройщик пообещал возвести еще одну школу. Когда? В 2025-м? Но ведь 2025-й может превратиться в 2027-й и даже 2028-й. Как можно было такой прекрасный жилой район, такую замечательную школу загубить такими бездумными действиями!

Честно говоря, если ничего не изменится, мы с женой подумываем о том, чтобы продать квартиру и переехать в другой район, где, может, будет и не такая красивая школа, зато обстановка нормальная: не по 30 с лишним человек в классе, все педагоги на своих местах, а учеба в одну смену.

Меня возмущает, зачем в «Школу будущего» в «Новой Боровой» принимали детей, которые ходили или относились к 192, 202, 203-й школам? Почему брали детей с улицы Лопатина? Как они относятся к нам? Там свой жилой микрорайон — это их застройщик должен был бы построить им школу.

Как местные чиновники вообще допустили такую ситуацию и как в дальнейшем видят ее разрешение? Где, в конце концов, другие школы? Я знаю, что на улице Лопатина еще в 2015 году должны были построить свою школу. Где она?

Вся надежда на застройщика?

Фото: onliner.by

Чтобы понять, что происходит в школе и действительно ли так густы краски, как их передают родители, журналисты обратились за комментарием в Минобразования и в управление образования Минского района. От последнего ответ они и получили.

Письмо подписано начальником управления Людмилой Лукшей и в нем подтверждается переуплотнение: вместо «проектных» 1020 учеников знания получают 2118. И да, в этом учебном году было набрано 12 первых классов. Правда, благодаря тому, что в старое решение Боровлянского сельсовета были внесены изменения, за школой теперь закреплены только детишки из деревень Боровая и Копище. То есть, потенциальные школьники из Дроздово, Солнечного и Валерьяново теперь не могут претендовать на места за партами.

Что касается второй смены, то после обеда учится приличное количество школьников: параллели 3, 4, 6, 7 классов. Все — в соответствии с нормативными документами.

Фото: onliner.by

А что же количество детей в классе? Может, родители преувеличивают? Оказалось, нет. Все серьезно. Если округлять, то почти в каждом классе учится три десятка учеников. Меньше всего десятиклассников: только 23 человека. Но вообще лучше вам самим посмотреть на статистику.

А вот с педагогами, говорят, полный порядок: «Штат укомплектован для организации образовательного процесса и выполнения содержания программ по учебным предметам».

Так есть ли выход из сложившейся ситуации? Конечно, есть, но не в ближайшей перспективе. Согласно предоставленным данным, компанией «А-100 Девелопмент» запланировано возведение трех школ: на 1125, 510 и 1125 мест в 2024, 2027 и 2029-м годах соответственно. Также от застройщика ждут поликлинику и детские сады. То есть, всем причастным остается только молиться за здравие и финансовое благополучие «А-100», иначе век школы не видать.

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