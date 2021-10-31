Названы необычные симптомы постковидного синдрома после «дельта»-штамма 31.10.2021, 20:45

4,348

Эпидемиолог отметила, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие «дельта»-штаммом коронавируса.

По ее словам, в последнее время врачи стали чаще фиксировать более выраженную утомляемость, изменение голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций — сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах — а также нарушения слуха и желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, более выражено стало поражение легких и сердца, а также возросла восприимчивость к другим инфекциям.

Эпидемиолог отметила, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. По словам Руженцовой, при легком течении болезни люди, как правило, не обращаются за медицинской помощью, из-за чего могут проявиться симптомы. При этом, чем тяжелее протекает заболевание, тем ярче они выражены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».