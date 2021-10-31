Стачком «Беларуськалия»: Общими усилиями мы изменим ситуацию в стране
- 31.10.2021, 20:53
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Остаемся дома с 1 ноября и до победы.
С 1 ноября и до победы объявлен всеобщий протест против преступного режима, насильно удерживающего власть. Вместе с множеством активных работников различных предприятий и учреждений страны инициативу "Останься дома" поддержала и стачка ОАО "Беларуськалий".
Общими усилиями мы изменим ситуацию в стране в лучшую сторону.
Стачке быть. Вместе мы победим. Жыве Беларусь!