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Стачком «Беларуськалия»: Общими усилиями мы изменим ситуацию в стране

  • 31.10.2021, 20:53
  • 1,292
Стачком «Беларуськалия»: Общими усилиями мы изменим ситуацию в стране

Остаемся дома с 1 ноября и до победы.

С 1 ноября и до победы объявлен всеобщий протест против преступного режима, насильно удерживающего власть. Вместе с множеством активных работников различных предприятий и учреждений страны инициативу "Останься дома" поддержала и стачка ОАО "Беларуськалий".

Общими усилиями мы изменим ситуацию в стране в лучшую сторону.

Стачке быть. Вместе мы победим. Жыве Беларусь!

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