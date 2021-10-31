«Я забыла, куда крутить руль» 31.10.2021, 21:05

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История начинающего водителя ко Всемирному дню автомобилиста.

31 октября — Всемирный день автомобилиста. Я решила рассказать на собственном примере, как «тупят» начинающие водители, как помогают на дорогах, на чём дешевле и выгоднее передвигаться по городу, если ты активный человек, пишет для kurjer.info Виктория Капская.

У меня водительские права уже три года. Но полноценно ездить, в том числе одной, начала в конце лета. Живу на «Сахарном», работаю в центре, преподаю йогу на «Чехова». В день получается примерно четыре поездки в разные концы города.

Про деньги

Автобусом не пользуюсь с начала пандемии. Если нет машины, беру такси.

В среднем поездки на такси стоят:

- дом — работа — дом — 6,6 рубля;

- дом — студия — дом — 11 рублей.

Накатываю в день на такси минимум 17,6 рубля. Умножаем на 20 рабочих дней, выходит 352 рубля. Сумма немного изменится, если один день работаю дома или кто-то подвезёт на йогу и обратно.

На своей машине хватает 10 рублей на три дня, то есть в среднем 66 рублей на 20 дней.

О времени

Время — ценный ресурс. Если мне нужно к определённому часу прибыть в студию или на работу, то вызываю такси за 40 минут, чтобы оно доехало за 20 минут и за 20 минут довезло, куда надо. Четыре поездки в день — это 1 час 20 минут ожидания такси или 26 часов в месяц. Это много.

Как выгоднее передвигаться по городу

Если человек ведёт активный образ жизни, надо быть мобильным. Конечно, ездить на автобусе дешевле, но не в плане времени и удобств.

Когда тепло, можно ездить на велосипеде — экологично и бесплатно. Можно ходить пешком, иногда такое практикую. Бесплатно, но долго, но можно совместить полезное с приятным, например, с прослушиванием аудиокниги.

Для меня машина — бюджетный, удобный и быстрый транспорт. Ремонт, обслуживание (мойка, чистка и так далее) не беру в расчёт, ведь не каждый день этим приходится заниматься.

Помощь автомобилистам

Когда стала выезжать, у меня был страх, что другие водители будут сигналить и кричать в форточку, что я «овца тупая». Так и было. Крещение прошла. Однако приятно удивлена, что мужчины охотно помогают.

Был случай на первой неделе вождения. Я оставила машину на стоянке за магазином. Прихожу, сажусь в машину, хочу выехать и вижу, что стоит грузовик, который разгружает продукты. Опытный водитель проехал бы легко. Но я «торможу». Спрашиваю у водителя, когда он уедет. Диалог:

— А что вы не проедете?

— Если не боитесь за свою машину, проеду.

— Садись за руль, я помогу, — и начинает показывать руками, как ехать. За время этой процедуры машина десять раз глохла, потом я сама просто «зависла». Сижу и думаю.

— Девушка, в чём дело?

— Я забыла, куда руль крутить.

— Девушка, у вас права есть?

— Есть.

— Наверное, только вчера получили.

— Нет, только вчера ездить начала.

В общем, выехала. Еду дальше, вижу — за мной милицейская машина. Первая мысль: «Неужели этот товарищ вызвал ГАИ на меня». Оторвалась, не за мной.

Про парковку и мойку

Каждый раз паркуюсь и думаю: «Прекрасная фотка будет с подписью «Посмотрите, припарковался как мудак».

Мне проще стать криво и доставить неудобство одному водителю, чем себе или водителю, машину которого я поцарапаю. Ведь машины, которые рядом припаркованы, могут стоить не 1000 долларов, а больше.

Когда чувствую, что ситуация опасная, то прошу кого-нибудь из мужчин помочь мне. Ещё ни разу не отказали, что приятно.

В обслуживании машины всегда помогает мой молодой человек. Как-то раз попробовала сама. Сначала не могла найти, куда монеты кидать. Потом, видимо, как-то не так мыла, потому что подошёл мужчина и предложил помощь. Я её приняла.

В Instagram поделилась своими историями, и другие девушки прислали свои. Как оставляли стаканчик с кофе во время заправки на крыше машины, а потом ехали на мойку. Оставляли ключи в двери, а потом искали их в салоне, в сумке (у меня такое тоже было). Как складывали декоративные домики и боялись, что потом их найдут по камерам видеонаблюдения. В общем, у всех бывало всякое.

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