На станции Лида сошел поезд с рельс6
- 31.10.2021, 22:51
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Есть погибшие.
Как сообщает телеграм-канал «БОР»:
- На станции Лида сошел поезд с рельс. Есть погибшие. В радиусе десяти километров выставили патрули и никого не подпускают, пытаются замолчать аварию. На место приехал Владимир Морозов, начальник железной дороги.
Причиной всему — халатность руководства, которое зажало денег на обточку колёсных пар и дефектоскопию. В результате произошел излом колёсной пары.
Каждый раз, когда вы видите новые машины руководителей, когда вы видите фото банкетов и ремонтов в квартире, знайте, что все это за ваш счёт и за счёт пострадавших. Вся эта ситуация напоминает фильм Быкова "Дурак", в котором главный герой бегает от одного чиновника к другому и пытается всех предупредить о том, что дом скоро рухнет. Но никого это не беспокоит.
Вся правда в том, что эта ситуация сегодня беспокоит нас, белoрусов. И именно поэтому стачке быть.