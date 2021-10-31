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На станции Лида сошел поезд с рельс

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  • 31.10.2021, 22:51
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На станции Лида сошел поезд с рельс

Есть погибшие.

Как сообщает телеграм-канал «БОР»:

- На станции Лида сошел поезд с рельс. Есть погибшие. В радиусе десяти километров выставили патрули и никого не подпускают, пытаются замолчать аварию. На место приехал Владимир Морозов, начальник железной дороги.

Причиной всему — халатность руководства, которое зажало денег на обточку колёсных пар и дефектоскопию. В результате произошел излом колёсной пары.

Каждый раз, когда вы видите новые машины руководителей, когда вы видите фото банкетов и ремонтов в квартире, знайте, что все это за ваш счёт и за счёт пострадавших. Вся эта ситуация напоминает фильм Быкова "Дурак", в котором главный герой бегает от одного чиновника к другому и пытается всех предупредить о том, что дом скоро рухнет. Но никого это не беспокоит.

Вся правда в том, что эта ситуация сегодня беспокоит нас, белoрусов. И именно поэтому стачке быть.

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