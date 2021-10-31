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На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

  • 31.10.2021, 21:37
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На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

По прогнозу, она продлится до середины понедельника.

Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли. Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1, пишут РИА Новости. По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.

Бурю вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.

Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

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