В Бразилии парламент выдвинул против президента-антивакцинатора серьезные обвинения 31.10.2021, 22:06

Жаира Болсонару винят в гибели сотен тысяч жителей Бразилии.

В Бразилии, по официальным данным, от коронавируса погибли шестьсот тысяч человек. Больше только в Соединенных Штатах. "Да это же, по сути, обычный грипп", — говорил президент Жаир Болсонару. Противник вакцинации, он еще и распространял фейки о прививках через соцсети — пока его не забанили. Парламент выдвинул против главы государства серьезные обвинения. Предстоит следствие, пишут РИА Новости.

Ковид-диссидент

"Любой здравомыслящий человек поймет, что это какая-то клоунада. У Бразилии сложился ужасный образ. В других странах думают, что у нас диктатура, я задерживаю журналистов, ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию", — отреагировал на решение законодателей Болсонару.

Парламентская комиссия обвинила его в преступлениях против человечности во время пандемии: "помогал распространению заболевания, скептически относился к вакцинации, не соблюдал санитарные меры". Кроме того — подозрения в коррупции. Сенаторы за полгода, пока продолжались обсуждения, приобщили к делу 77 человек, близких к президенту, в том числе его сыновей и нескольких министров.

В отчете говорится, что правительство Болсонару "действовало медленно и специально подвергало население риску массового заражения". Все погибшие — косвенно тоже на совести президента.

Болсонару выходил на митинги и встречи с избирателями без маски, призывая "прекратить ныть и спасать экономику". В серьезность инфекции не верил, пока летом 2020-го сам не переболел. Пообещал вакцинироваться. Слово, правда, не сдержал.

На минувшей неделе YouTube заблокировал канал президента. Примеру видеохостинга могут последовать соцсети, где у Болсонару миллионы подписчиков. На этом настаивают депутаты.

Тучи над политиком сгущаются. Против него настроены многие губернаторы штатов, часть конгресса, судебная власть, СМИ. Отчет сенатской комиссии передадут в прокуратуру, копию направят в Международный уголовный суд. Возможен импичмент. Однако президента поддерживают генеральный прокурор Аугусто Арас и нижняя палата парламента.

Ультраправый Жаир Болсонару в 2018-м стал президентом из-за того, что выбыл главный фаворит гонки — Лула да Силва. Глава бразильского государства — один из самых скандальных политиков Латинской Америки. Менял партии, но не менялся сам, никогда не стеснялся в выражениях.

"Мы никогда не решим серьезных национальных проблем с этой безответственной демократией!" — уверял Болсонару с трибуны. Публично поддерживал пытки и смертную казнь, выступал за свободное обращение оружия и пытался править железной рукой.

Жителей деревень, основанных потомками рабов, он считает "недостойными даже размножаться", активистов движения за права чернокожих называл "животными, которым нужно вернуться в зоопарк".

В пандемию Бразилия оказалась на грани катастрофы: в больницах не хватает мест, аппаратов ИВЛ и кислорода.

Одни винили в стремительном распространении инфекции рядовых граждан, не носивших маски и не соблюдавших дистанцию. Другие — главу государства. Он был против локдауна, поскольку "это оставило бы людей без работы и привело бы к обнищанию бедного населения". Вакцинацию сравнивал с покупкой лотерейного билета, который стоит в несколько раз дороже возможного выигрыша. Тем не менее больше половины бразильцев привились от коронавируса.

Тем временем цены растут, а продуктов все меньше. В прошлом году коллапса удалось избежать благодаря небольшим выплатам пострадавшим от пандемии. В этом власти денег не выделили.

Бразилия переживает коронакризис в разы тяжелее других стран, отмечает доктор cоциальной истории, професcор университета штата Рорайма Андре Аугусту да Фонсека.

"Безработица и инфляция бьют рекорды, реал падает. У президента трудное положение. Его деятельность не одобряют 58 процентов избирателей, он порвал с собственной партией. Более 550 организаций требуют импичмента. Но общая ситуация устойчивая. Банки получают рекордную прибыль. Представители крупного розничного бизнеса и аграрного сектора, ориентированного на экспорт, поддерживают Болсонару. В конгрессе у оппозиции менее 150 мест из 513, к тому же она далека от единства", — объясняет он.

Болсонару так или иначе придется ответить сенаторам — действующих президентов, даже столь одиозных, редко обвиняют в гибели сотен тысяч соотечественников.

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